प्रकाश राज ने कोरोनावायरस से बचने का बताया था उपाय, लेकिन बाद में मांगनी पड़ी माफी

देश में इन दिनों कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरा पैदा हो गया है. दुनिया में जहां कोरोनावायरस (Coronavirus In India) की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, वहीं अब भारत में भी इस खतरनाक वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. दिल्ली और नोएडा के इलाकों में कोरोनावायरस का खतरा बढ़ गया है. इस खतरे से जहां पूरा देश बैचेन है, वहीं, बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने खतरे के बचाव को लेकर एक उपाय अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जनता के साथ शेयर किया था. लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें अपना यह ट्वीट डिलीट करना पड़ गया.

प्रकाश राज (Prakash Raj) ने अपने ट्वीट में इस बात का खुलासा किया है कि एक कप गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से कोरोनावायरस से बचा जा सकता है. लेकि इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद उन्हें इससे डिलीट करना पड़ा और उन्होंने एक और ट्वीट किया. प्रकाश राज ने लिखा, 'कुछ अच्छा करने की जल्दबाजी में, मैं गलत जानकारी का शिकार हो गया. लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने साक्ष्य को स्वीकार किया और अपनी गलती सुधारी. इसलिए मैंने गलती भरा ट्वीट डिलीट कर दिया है. सॉरी.'

_In my eagerness to do good, I fell victim to wrong info. But the good thing is that I accept evidence and correct myself. Hence I've deleted the erroneous tweet_. SORRY