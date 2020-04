प्रकाश राज के फार्म हाउस पर नए मेहमान का आगाज, फोटो शेयर कर बोले- एक नई जिंदगी का स्वागत...

बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाले एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं. वह अकसर अपनी फोटो और वीडियो साझा कर फैंस से जुड़े रहते हैं. हाल ही में उनके फार्म एक बछड़े ने जन्म लिया, जिसकी फोटो एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की. इस फोटो को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने बताया कि उनके फार्म पर एक बछड़े ने जन्म लिया है, जिसका नाम उन्होंने सुरभि रखा है. फोटो में बछड़े के साथ एक्टर का बेटा वेदांत भी नजर आ रहा है. प्रकाश राज द्वारा साझा की गई यह फोटो खूब सुर्खियां बटोर रही है.

My sons COW BOY moment .. a calf is born in the farm .. welcoming a new life.. named it SURABHI ..happy to see his joy ????????. listen to nature..stay home stay safe . .. this too shall pass pic.twitter.com/vtfKWsVNbC