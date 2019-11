गौतम गंभीर के मीटिंग में ना पहुंचने पर भड़का यह बॉलीवुड एक्टर, ट्वीट कर कहा- पारिवारिक आदमी हो...

दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण (Delhi Pollution) से लोगों का हाल बेहाल है. प्रदूषण पर चर्चा को लेकर शुक्रवार को संसदीय समिति की बैठक रखी गई थी. हालांकि इस बैठक में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद ट्विटर पर गौतम गंभीर को खबू ट्रोल किया गया. अब बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने गौतम गंभीर पर बैठक में नहीं जाने के लिए निशाना साधा है. दरअसल, प्रकाश राज ने उमर खालिद (Umar Khalid) के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, 'गौतम गंभीर आप एक बेहतरीन पारिवारिक आदमी हैं.'

प्रकाश राज (Prakash Raj) के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. प्रकाश राज ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की रणनीती पर निशाना साधा है. इस ट्वीट के साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का पुराना वीडियो शेयर किया. जिसमें वह कांग्रेस के किए कामों पर सवाल उठा रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने बीजेपी पर निशाना साधा है.

NSO DATA REVEALS ..Household Expenditure has fallen for the first time in 40 years. Experts suggest a dip in consumption indicates rising poverty & dip in food expenditure indicates rising malnutrition.....MEANWHILE..I am not the only one who is #JustAskingpic.twitter.com/iO7c9NuGs0