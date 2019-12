प्रकाश राज ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना, Video पोस्ट कर बोले- क्या आप हम सबको मार डालोगे...

बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज अपने ट्वीट को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. प्रकाश राज (Prakash Raj) अकसर समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करते नजर आते हैं. नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (NRC) का भी प्रकाश राज लगातार विरोध कर रहे हैं. अब एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ बर्बरता के साथ पेश आ रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर निशाना साधा है.

Mr. PRIME MINISTER..Mr.HOME MINISTER..is this the way you will UNLEASH POWER.. on the CITIZENS... Will you KILL US ALL .....#JustAsking#IndiaAgainstCAA_NRCpic.twitter.com/0qHtniUMet