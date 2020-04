प्रकाश राज के बेटे ने अपने फार्म पर बेचे आम, एक्टर ने Photo शेयर कर कही ये बात...

प्रकाश राज (Prakash Raj) का बेटा वेदांत इस फोटो में आम के ढे़र के पास बैठा हुआ है. फोटो को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, "मेरा बेटा, आम बेचने वाला. हमारे फार्म पर प्रकृति से बातचीत में व्यस्त है, घर पर रहें और सुरक्षित रहें. यह समय भी गुजर जाएगा." बता दें, प्रकाश राज अकसर अपने बेटे वेदांत के साथ फोटो और वीडियो शेयर करते हैं.

#lockdown extends... #prakashrajfoundation has reached out to more than thousand families..now we have 30 stranded fellow citizens in my farm .. will continue to look after them please co operate with the government.. stay home stay safe .. a moment for you from my farm pic.twitter.com/2l6avQFdXF