प्रकाश राज ने किया भारत बंद का समर्थन, बोले- किसानों को सुने जाने की आवश्यकता है...

FARMERS need to HEARD .. need to be ASSURED....I support #BharatBandh #Istandwithfarmars ...will you too #justasking

प्रकाश राज (Prakash Raj) के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर भी खूब कमेंट कर रहे हैं. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, "किसानों को सुने जाने की और आश्वासित करने की आवश्यकता है. मैं भारत बंद (Bharat Bandh) का समर्थन करता हूं, क्या आप भी..." बता दें कि बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज समसामयिक मुद्दों को लेकर अकसर बेबाक दिखाई देते हैं. वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बेबाकी से अपने विचार साझा करते हैं. कुछ दिनों पहले भी उन्होंने ट्वीट कर किसानों का एक नागरिक होने के तौर पर समर्थन करने की बात कही थी.

Regardless of our political affiliations..we as CITIZENS ...should stand by our FARMERS..they deserve to be HEARD.. their well-being must be our utmost CONCERN #FarmersProtest#IStandWithFarmers ????????????????????????#justasking