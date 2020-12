किसानों ने लंच के दौरान सरकारी भोजन को इन्कार कर खाया लंगर तो प्रकाश राज बोले- आत्म सम्मान...

किसानों को लेकर किया गया प्रकाश राज (Prakash Raj) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही सोशल मीडिया यूजर इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं. अपने ट्वीट में उन्होंने किसानों पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "आत्मसम्मान..." बता दें कि इस वीडियो को लेकर स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया था. उन्होंने किसानों तारीफ करते हुए लिखा था, "Wow..." किसानों से जुड़े इस वायरल वीडियो में उन्हें जमीन पर बैठकर खाना खाते देखा जा सकता है.

Dignity— one that your arrogance will never teach you.

One that you can't carry in a Christian Dior bag. https://t.co/pEbYEOze2b