जगन्नाथ पुरी मंदिर के यस बैंक में फंसे 545 करोड़ रुपये, तो प्रकाश राज बोले- हे भगवान!, आपको भी लाइन में...

नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक (Yes Bank) में भगवान जगन्नाथ (Jagannath Puri Temple) के नाम जमा 545 करोड़ रुपये की राशि पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं. यस बैंक में घौटाले और भगवान जगन्नाथ की फंसी सावधि को लेकर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने सरकार पर निशाना साधा है. प्रकाश राज (Prakash Raj Twitter) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अकसर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय जनता के सामने पेश करते नजर आते हैं. ऐसे में एक्टर का ट्वीट काफी सुर्खियां बटोर रहा है.

Baaghi 3 Box Office Collection Day 2: टाइगर श्रॉफ की 'बागी 3' ने दूसरे दिन की धांसू कमाई, किया इतना कलेक्शन

HEY BHAGWAN..... Aap ko bhi line pe khadadiya....BHAKTS MUST BE CRAZY #JustAsking Concern Over Puri Jagannath Temple's Rs 545 Crore Deposited In Yes Bankhttps://t.co/0oOvL10sxD