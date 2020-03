प्रकाश राज ने PM Modi के लॉकडाउन फैसले पर किया ट्वीट, बोले- पैसा आपका है, लेकिन...

बॉलीवुड कलाकारों ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन लगाने की पीएम मोदी (PM Modi) की घोषणा पर जमकर ट्वीट किया. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि चलो सच्चाई स्वीकार करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हमें किसी भी बात की जानकारी नहीं थी. प्रकाश राज का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोनावायरस के कारण 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने का फैसला किया.

#lockdownindia ...let's Accept THE TRUTH. we are not PREPARED we are CLUELESS.. every resource is critical and essential.

MONEY IS YOURS ..BUT RESOURCES BELONG TO THE SOCIETY. PLEASE SHARE..PLEASE USE IT WISELY IN THIS TOUGH TIMES let's survive together ..#JustAsking