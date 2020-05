प्रकाश राज का औरंगाबाद में हुई दुर्घटना पर आया रिएक्शन, बोले- कम से कम अब तो हम अपने दोषपूर्ण सिस्टम...

महाराष्ट्र (Maharashtra) के औरंगाबाद (Aurangabad) जिले में शुक्रवार सुबह 15 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. इस मामले को लेकर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने एक ट्वीट किया है. प्रकाश राज का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पर वायरल हो रहा है. समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj Twitter) इस ट्वीट में इस दर्दनाक घटना को लेकर अपना दुख जता रहे हैं और साथ ही इसे दिल दहला देने वाला कह रहे हैं.

#MigrantsOnTheRoad#CryforJalna Ahhh..Heart wrenching..WE HAVE LET THEM DOWN.. WE HAVE LET THEM DOWN ...we are all responsible .. . WILL WE at least look into our FLAWED SYSTEM NOW #JustAskingpic.twitter.com/4hl2MwrNBo