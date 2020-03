प्रकाश राज का पीएम मोदी की 'जनता कर्फ्यू' की अपील पर Tweet, लिखा- केरल ने जो किया उसके बारे में भी जरा सोचें...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) से देश की जंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है. पीएम मोदी ने 22 मार्च को पूरे देश में 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' की अपील की है. यह जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा. पीएम मोदी (PM Modi) के इस अपील को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार रिएक्शन आ रहे हैं, और बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, शबाना आजमी और पूजा बेदी के अब सिंघम फेम एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने भी ट्वीट किया है. प्रकाश राज का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है. इस ट्वीट में प्रकाश राज (Prakash Raj) ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन तो किया ही है, इसके साथ ही उन्होंने उन्हें केरल के मुख्यमंत्री के कुछ फैसलों पर भी नजर डालने के लिए कहा है.

#JanataCurfew YES WE WILL FIGHT IT TOGETHER.. meanwhile @PMOIndia will you please think of this too https://t.co/ufnmXcmKGb