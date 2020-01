प्रीति जिंटा को डूबता देख, बचाने आया उनका डॉगी, एक्ट्रेस ने ट्विटर पर पोस्ट की पूरी दास्तां...

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) यूं तो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, लेकिन एक्ट्रेस अकसर अपने ट्वीट को लेकर हमेशा सुर्खियों में आ जाती हैं. हाल ही में प्रीति जिंटा (Preity Zinta Twitter) ने अपने डॉगी के साथ एक फोटो पोस्ट किया है और साथ ही इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि उनके डॉगी ने उनकी डूबने से जान बचाई है. प्रीति जिंटा अपने इस ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा, "सच्चा प्यार तब होता है जब आपका डॉगी आपको डूबने से बचाने के लिए जकूजी में भी कूद जाता है (कम से कम वो यह सोचता है)." हालांकि जकूजी में कोई डूबता नहीं है लेकिन प्रीति जिंटा के डॉगी का यह उनके लिए प्यार ही थी, जिससे उसे लगा वह उसमें डूब सकती हैं.

True love is when your puppy jumps into the jacuzzi to save you from drowning (at least that's what he thinks) & gets completely flustered until You jump out. Here's a pawesome moment with my canine baby #smitten#dutchshepherd#Bruno#BrunotheBrave#Dutchie#Truelove#tingpic.twitter.com/FmnoVi0ne4