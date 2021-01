Ind Vs Aus: भारत की जीत पर प्रीति जिंटा का आया रिएक्शन, Tweet कर बोलीं- गाबा को ध्वस्त कर दिया...

टीम इंडिया (Team India) ने जबरदस्‍त प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को यहां चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया (Ind Vs Aus) को तीन विकेट से हराकर चार मैचों की सीरीज 2-1 से जीतकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी. अब भारत की इस बड़ी जीत पर लगातार सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने भारतीय टीम की जीत को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, "ओएमजी, क्या मुकाबला था. आखिरकार गाबा को ध्वस्त कर अपनी विजय हासिल कर ली. दुनिया की टेस्ट रेकिंग में भारत अब पहले नंबर पर आ गया है."

OMG !!! What a WIN ???????? #Gabba has been breached & conquered and with it #TeamIndia moves to the No 1 spot in the World Test rankings????????What grit, determination & strength of character shown by the boys in Blue ???? #INDvAUS#Champions#JaiHind#Ting ❤️ pic.twitter.com/NB8ritJAY7