Viral Video:सड़क पार कर रही थी गाय, रेड लाइट देखते ही खुद पर ऐसे लगाया ब्रेक, प्रीति जिंटा ने शेयर किया Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) इन दिनों लाइमलाइ से दूर हैं. बहुत कम ही ऐसा मौका होता है जब वो सोशल मीडिया पर कोई वीडियो शेयर करें. लेकिन प्रीति जिंटा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बार एक वीडयो शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. प्रीति जिंटा ने यह वीडियो लोगों को सीख देने के लिए शेयर की है. उनके इस वीडियो पर खूब कमेंट भी आ रहे हैं और उसे शेयर भी किया जा रहा है. दरअसल, प्रीति जिंटा (Preity Zinta Video) ने एक गाय (Cow Video) का वीडियो शेयर किया है, जो ट्रैफिक रूल (Traffic Rule) का पालन करती दिख रहा है.

Viral Video: प्रिंस नरूला ने कहा 'तेरी जैसी कुड़ी लाउंगा फंसा' तभी पत्नी ने मारा जोरदार थप्पड़, बोलीं-चल फंसा के दिखा

एसे देख के सीखों ट्रैफ़िक रूल्ज़ कैसे फ़ॉलो करते है Forget people even our animals obey traffic rules. Don't believe me - watch this #sundayfunday#tingpic.twitter.com/LYCciDpnrp