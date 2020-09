Preity Zinta को आया गुस्सा, वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट पर बोलीं- टेक्नोलॉजी का क्या मतलब अगर उसका इस्तेमाल नहीं...

I travelled enthusiastically during a pandemic,did 6 days of Quarantine & 5covid tests with a smile but that one Short Run hit me hard. What's the point of technology if it cannot be used? It's time @BCCI introduces new rules.This cannot happen every year. #DCvKXIP @lionsdenkxip https://t.co/uNMXFJYfpe

प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने किया ट्वीट, 'मैंने महामारी के दौरान बहुत ही उत्साह के साथ एक लंबा सफर तय किया, छह दिन क्वारंटीन में रही और हंसते हुए कोरोना के पांच टेस्ट करवाए. लेकिन यह एक शॉर्ट रन मुझ पर बहुत भारी पड़ा. टेक्नोलॉजी का क्या मतलब अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाना है? अब समय आ गया है कि बीसीसीआई नए नियमों का पालन करे. यह हर साल नहीं हो सकता है. #DCvKXIP'

I've always believed in being graceful in a win or loss & in the spirit of the game but it's also important to ask for policy changes that improve the game in the future for everyone. The past has happened and it's imp to move on. So Looking ahead & being positive as always ????