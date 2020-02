डोनाल्ड ट्रंप का 'बाहुबली' के अवतार में Video हुआ वायरल, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने Tweet कर यूं किया रिएक्ट...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारत दौरे को लेकर काफी उत्सुक हैं. गुजरात के अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के आगरा में जोर-शोर से ट्रंप के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनेर भी होंगे. ट्रंप परिवार के स्वागत में अहमदाबाद को खूब सजाया जा रहा है. ट्रंप अमेरिकी मीडिया से बातचीत के दौरान कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि अपनी भारत यात्रा के लिए वह बेहद उत्साहित हैं. डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Twitter) की एक्साइटमेंट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बॉलीवुड फिल्मों को लेकर ट्विटर पर रिएक्ट कर रहे हैं.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG