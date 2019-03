बॉलीवुड एक्टर-डांसर प्रभु देवा को राष्ट्रपति ने दिया पद्मश्री अवॉर्ड, देखें Pics

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोमवार को 2019 के लिए यहां राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए. अभिनेता व डांसर प्रभु देवा, दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैय्यर (मरणोपरांत सम्मानित) और उद्योगपति जॉन चैम्बर्स पद्म पुरस्कार से सम्मानित वालों में शामिल रहे. पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किए गए. इस साल गणतंत्र दिवस पर चार पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री सहित 112 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी.

