प्रीति जिंटा ने आइसोलेशन में बनाना सीखा मसाला डोसा, Photo शेयर कर बोलीं- आखिरकार...

बॉलीवुड कलाकार सेल्फ आइसोलेशन में रहकर भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. ऐसा ही हाल प्रीति जिंटा (Preity Zinta) को लेकर भी देखने को मिला. दरअसल, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर कर बताया कि उन्होंन मसाला डोसा बनाना सीख लिया है. प्रीति जिंटा की यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, साथ ही उनके फैंस इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं. अपनी फोटो में एक्ट्रेस हाथ में एक प्लेट लिये नजर आ रही हैं, जिसमें मसाला डोसा रखा हुआ है.

Yesss ! Finally learnt how to make Masala Dosa It's incredible how we have not gone out for 16 days nor met anyone.Trying to stay positive & productive while we stay in #day16#quarantine#cooking#dosa#lockdown#stayhome#staysafe#tingpic.twitter.com/EydSBrfjsi