प्रीति जिंटा ने निर्भया मामले को लेकर न्यायिक व्यवस्था पर साधा निशाना, बोलीं- कानून को ताक पर रख दिया...

निर्भया मामले (Nirbhaya Case) को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Priety Zinta) ने निर्भया केस में दोषियों को मिली फांसी की सजा पर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में प्रीति जिंटा ने निर्भया केस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि यदि बलात्कारियों को 2012 में ही लटका दिया जाता तो न्यायिक व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोक देती. प्रीति जिंटा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

If #Nirbhaya rapists were hung in 2012 the judicial system would have stopped so much crime against women. Fear of the law would have kept the lawless in check. Prevention is always better than cure. It's time the Indian govt. takes steps for judicial reforms. #RIPNirbhaya