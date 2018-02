मलयाली फिल्म ' ओरु अदार लव ' के गाने और टीजर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं. वैलेंटाइन के मौके पर रिलीज किया गया फिल्म का पहला गाना मानिक्य मालाराया पूवी ने रिलीज होते है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सऐप पर तहलका मचा दिया था. वीडियो की एक क्लिप ने रातों-रात 18-वर्षीय एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वॉरियर को देशभर में मशहूर कर दिया. यूट्यूब पर लगभग 2 करोड़ बार देखे जा चुके इस गाने पर विवाद शुरू हो गया है. हैदराबाद पुलिस ने आगामी मलयाली फिल्म ' ओरु अदार लव ' के निर्देशक उमर लुलु के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उनके खिलाफ यह कार्रवाई गाने के बोल के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया गया है कि गाना मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला है.

This new song is trending on all Social sites & this new girl stealing everyone's heart with her eyes. #PriyaPrakashVarrier in song Oru adar Love.

@ pic.twitter.com/b7UnBKRPMH