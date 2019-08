पाकिस्तानी महिला ने प्रियंका चोपड़ा पर लगाया आरोप तो एक्ट्रेस ने कहा- मैं देशभक्त हूं...देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ-साथ अपनी हाजिरजवाबी के लिए काफी मशहूर हैं. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा 'ब्यूटीकॉन फेस्टिवल लॉस एंजेलिस 2019 (Beautycon Festival Los Angeles 2019)' का हिस्सा बनीं. इस दौरान एक पाकिस्तानी महिला ने प्रियंका पर जमकर निशाना साधा. सवाल-जवाब सेशन के दौरान एक पाकिस्तानी महिला ने प्रियंका को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उनके देश के लिए किए गए ट्वीट को लेकर घेरा, जिसका प्रियंका ने काफी समझदारी और सूझबूझ के साथ जवाब दिया. ट्विटर पर प्रियंका के इस वायरल हो रहे वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

Bhojpuri Cinema: आर्टिकल 370 पर बने इस भोजपुरी सॉन्ग ने मचाया कोहराम, बार-बार देखा जा रहा है Video

That Pakistani girl who jumped @priyankachopra was very disrespectful! #BeautyconLA smh i was supposed to be the next one to ask a question but she ruined it for all pic.twitter.com/KrLWsLEACa