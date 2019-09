Priyanka Chopra को लेकर शोनाली बोस ने खोला राज, बोलीं- शूटिंग के दौरान रो-रोकर मांगी थी माफी...

खास बातें प्रियंका चोपड़ा को लेकर 'द स्काइ इज पिंक' की डायरेक्टर ने किया खुलासा बताया- फिल्म के दौरान क्यों फूट-फूटकर रोने लगी थीं प्रियंका चोपड़ा 'द स्काइ इज पिंक' के ट्रेलर को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'द स्काइ इज पिंक (The Sky Is Pink)' का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है. हाल ही में इस फिल्म की टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में स्क्रीनिंग हुई थी. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की इस फिल्म को टोरंटो में स्टैंडिंग ओवेशन मिली, जिसे देख एक्ट्रेस काफी खुश हो गई थीं. अब हाल ही में 'द स्काइ इज पिंक (The Sky Is Pink)' की डायरेक्टर शोनाली बोस ने प्रियंका को लेकर खुलासा किया है.

हाल ही में डायरेक्टर शोनाली बोस (Shonali Bose) ने प्रियंका चोपड़ा को लेकर खुलासा किया कि एक्ट्रेस 'द स्काइ इज पिंक (The Sky Is Pink)' के एक इमोशनल सीन की शूटिंग के दौरान फूट-फूटकर रोने लगी थीं. मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में शोनाली बोस ने खुलासा कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) एक सीन के दौरान इतनी इमोशनल हो गईं कि वो रोने लगीं. सीन खत्म होने के बाद भी प्रियंका के आंसू नहीं थम रहे थे और वो बार-बार केवल एक ही बात दोहरा रही थीं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो.

शोनाली बोस (Shonali Bose) ने कहा, 'प्रियंका (Priyanka Chopra) बार-बार कह रही थीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो. अब मुझे पता चला कि किसी बच्चे को खोने का दुख क्या होता है. मुझे 'इश्लू' के लिए बहुत दुख है. और मैंने प्रियंका को थामा हुआ था.' शोनाली बोस ने बताया कि प्रियंका जिस 'इश्लू (ईशान)' का नाम ले रही थीं, वो उनका (शोनाली बोस) का बेटा है, जिसकी 2013 में मौत हो गई थी.

फिल्म की डायरेक्टर शोनाली बोस (Shonali Bose) ने बताया कि 16 साल के ईशान की 2013 में इलेक्ट्रिक रेजर से करंट लगने पर मौत हो गई थी. एक वाक्ये को याद करते हुए शोनाली ने बताया कि प्रियंका चोपड़ा ने उनसे कहा था कि क्या वो फिल्म में अपने बेटे को 'इश्लू' नाम से बुला सकती हैं, इस पर उन्होंने हामी भर दी थी.

बता दें कि 'द स्काई इज पिंक (The Sky is Pink)' में गंभीर बीमारी से जूझ रही एक टीनएज लड़की जायरा वसीम (Zaira Wasim) के जरिए उसके माता-पिता की कहानी को दिखाया गया है. फिल्‍म में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) बच्‍ची की मां अदिति का किरदार निभा रही हैं, जबकि फरहान अख्‍तर उसके पिता निखिल की भूमिका में हैं. इस फिल्म को शोनाली बोस ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म इसी साल अक्टूबर में रिलीज होगी.



