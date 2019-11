वाणी कपूर के साथ 'घुंघरू टूट गए' सॉन्ग पर कुछ यूं थिरकी प्रियंका चोपड़ा, देखें Video

@priyankachopra & @_vaanikapoor_ shake a leg on Ghungroo song#priyankachoprajonas #priyankachopra #vaanikapoorfc #priyankachopranickjonas #love #cutenessoverloaded #mumbaidiaries #delhidiaries #filmycook #vaanikapoor #celebs #celebrities #stars #actors #actress #style #dance #ghungroo #war #girls #dancing

A post shared by F I L M Y C O O K (@filmycook) on Nov 23, 2019 at 7:51am PST