प्रियंका चोपड़ा नहीं रहीं 'देसी गर्ल', फैन्स बोले- पूरी अमेरिकन हो गई...

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने अमेरिकन टीवी शो 'क्वांटिको' के प्रमोशन में बिजी हैं. न्यूयॉर्क में टीवी सीरीज के प्रमोशनल इवेंट के दौरान प्रियंका ने एक ऐसा आउटफिट पहन लिया, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, उन्होंने ब्लू रंग का Dion Lee सूट पहना है, इसके ऊपरी हिस्से पर कट लगा हुआ है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा इस ड्रेस में शानदार लग रही हैं. बावजूद इसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.इस डेनिम सूट के लिए प्रियंका को यूजर्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. कुछ लोग प्रियंका के लुक्स और आउटफिट की तारीफ करते नहीं थक रहे. जबकि, कुछ यूजर्स का कहना है अब वह देसी गर्ल नहीं बल्कि पूरी तरह से अमेरिकन हो गई हैं.

I actually hurt my knee filming this! I had to have a physiologist on set with me and my knee wrapped for the next 3 weeks #AlexIsBack#Quantico@QuanticoTV