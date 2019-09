Priyanka Chopra और Farhan Akhtar ने की बैंक लूटने की प्लानिंग, तो महाराष्ट्र पुलिस का आया ये Tweet

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की फिल्म 'द स्काई इज पिंक (The Sky is Pink)' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने देखते ही देखते खूब धमाल मचा दिया है. फिल्म के ट्रेलर में एक जगह प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) कहती हैं कि 'एक बार आयशा ठीक हो जाए फिर साथ में बैंक लूटेंगे.' उनका यह डायलॉग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. यहां तक कि इस डायलॉग पर खुद महाराष्ट्र पुलिस ने भी चुटकी ली है. दरअसल, महाराष्ट्र पुलिस ने प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के इस डायलॉग को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए कहा, "अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके आईपीसी की धारा 393 के तहत सात साल की जेल की सजा मिलेगी."

Seven years imprisonment with fine under IPC Section 393 #ColoursOfLaw#TheSkyIsPink@priyankachopra@FarOutAkhtarpic.twitter.com/0lTGrY0uZS