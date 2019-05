प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने अवार्ड शो में किया कुछ ऐसा, अब वायरल हो रहा Video

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनास (Nick Jonas) की जोड़ी हमेशा कोई न कोई धमाल मचाते नजर आ ही जाते हैं. कभी निक-प्रियंका को आलीशान कार देते हैं तो कभी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास क्रूज पर मस्ती करते नजर आते हैं. प्रियंका चोपड़ा की पति निक जोनास के साथ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वे बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स (Billboard Music Awards) में मस्ती करते नजर आ रहे हैं. लेकिन खास प्रियंका और निक जोनास का वो वीडिय है जिसमें निक परफॉर्मेंस के दौरान आते हैं, और प्रियंका को किस करते हैं. निक जोनास (Nick Jonas) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) का ये किसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

Priyanka Chopra kissing Nick Jonas during his #BillboardMusicAwards performance is the cutest. pic.twitter.com/sRi8DgRXc1