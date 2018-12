Priyanka Nick Wedding: प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति ने 'देसी गर्ल' गाने पर यूं लगाए ठुमके, देखें Video

बॉलीवुड की देसी गर्ल कहलाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अमेरिकन सिंगर निक जोनास (Nick Jonas) से रविवार की देर रात हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली है. इससे पहले जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में जबरदस्त अंदाज में सेलिब्रेशन किया गया. प्रियंका चोपड़ा के परिवार के सदस्यों ने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी तो वहीं निक जोनास व उनके परिवार वालों ने भी स्टेज पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देकर लोगों का दिल जीत लिया. ऐसे में प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन परिणीति चोपड़ा ने भी शानदार डांस परफॉर्मेंस दिया. परिणीति ने प्रियंका चोपड़ा के ही सॉन्ग 'देसी गर्ल' पर ठुमके लगाए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है.

A post shared by priyanka chopra (@priyanka_chopra__official) on Dec 2, 2018 at 5:43pm PST

#WATCH: Priyanka Chopra and Nick Jonas leave from Jodhpur. The couple tied knot in a two-day event at Jodhpur's Umaid Bhawan Palace on December 1-2. #Rajasthanpic.twitter.com/wrktESuz1e