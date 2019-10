प्रियंका चोपड़ा ने अपने और निक जोनास के ऐज गैप पर तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को यूं दिया करारा जवाब

खास बातें प्रियंका चोपड़ा ने अपने और निक जोनास के गैप पर तोड़ी चुप्पी इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द स्काइ इज पिंक' 11 अक्टूबर को होगी रिलीज

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म 'द स्काइ इज पिंक' (The Sky Is Pink) को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म 'द स्काइ इज पिंक' (The Sky Is Pink) की सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. फिल्म के सिलसिले में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने कई इंटरव्यू भी दिए, जिनमें से एक इंटरव्यू के दौरान उनसे निक जोनास (Nick Jonas) और उनके ऐज गैप को लेकर सवाल किया गया. इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने इंटरव्यू के दौरान ट्रोलर्स को भी करारा जवाब दिया. इन सबसे इतर इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि वह एक सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर होने के नाते कभी भी ट्रोलर्स या फिर नेगिटिव कमेंट पर कभी चर्चा नहीं करतीं.

पिंकविला की खबर के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा, "निक जोनास (Nick Jonas) और मेरी शादी के बीच में ऐज गैप कभी भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा. रही ट्रोल्स की बात तो एक सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर होने के नाते मैं कभी इनपर या नेगिटिव कमेंट्स पर चर्चा नहीं करती हूं." इसके अलावा एक्ट्रेस ने कहा, "मैं इस चीज को महत्व नहीं देती कि 150 लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. क्योंकि यह चीजें कभी मेरे रास्ते में नहीं आती हैं." बता दें कि निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा ने पिछले साल 1 दिसंबर को शादी की थी, जिसकी कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी छाई हुई थी.

इन सबसे इतर प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म 'द स्काइ इज पिंक' (The Sky Is Pink) इसी महीने 11 तारीख को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में प्रियंका अदिति चौधरी का किरदार निभा रही हैं. फिल्म में उनके और फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के अलावा एक्ट्रेस जायरा वसीम भी नजर आएंगी, जो कि दोनों की बेटी का किरदार निभाएंगी. बीते सितंबर में द स्काइ इज पिंक का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर भी किया गया था.



