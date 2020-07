प्रियंका चोपड़ा की अनुभव सिन्हा ने की तारीफ तो एक्ट्रेस बोलीं- थप्पड़ नहीं, अपने काम से मारो...

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने हाल ही में अमेजन के साथ टेलीविजन कंटेट के लिए मल्टीमिलियन डॉलर डील साइन की है. इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर पोस्ट करके दी. वहीं, एक्ट्रेस की इस कामयाबी पर फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने रिएक्ट किया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में अनुभव ने बताया कि किस तरह प्रियंका चोपड़ा ने कामयाबी हासिल की, जबकि लोगों ने उन्हें हमेशा नीचे धकेलने की कोशिश की. इस पर प्रियंका (Priyanka Chopra Twitter) ने अनुभव के सपोर्ट के लिए उनको धन्यवाद किया.

Thappad nahi.. kaam se maaro.. ???????? lol. Thank you @anubhavsinha for the support.. https://t.co/IkfzZcKCko