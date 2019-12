निक जोनास की एंट्री पर दर्शक लगे चिल्लाने 'जीजाजी आ गए', प्रियंका चोपड़ा बोलीं- भारत के नेशनल जीजू- देखें Video

खास बातें निक जोनास ने की एंट्री तो दर्शकों ने कहा 'जीजा जी आ गए' प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया सिनेमाहॉल का वीडियो प्रियंका चोपड़ा के वीडियो ने बटोरी सुर्खियां

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रही है. अपनी फिल्मों से हमेशा सुर्खियों में छाई रहने वाली प्रियंका चोपड़ा अपने वीडियो को लेकर एक बार फिर सबका खूब ध्यान खींच रही हैं. दरअसल, उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट से निक जोनास (Nick Jonas) का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में निक जोनास घोड़े पर धमाकेदार एंट्री करते नजर आ रहे हैं. निक जोनास का यह वीडियो उनकी हॉलीवुड फिल्म 'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल (Jumanji: The Next Level)' का है. इस वीडियो को शेयर कर प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति को नेशनल जीजू बताया है. प्रियंका चोपड़ा द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है.

When @nickjonas enters a room in India... #NationalJiju

Thank you for all the pic.twitter.com/y4TlJRvEkf — PRIYANKA (@priyankachopra) December 16, 2019

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अमेरिकन सिंगर और पति निक जोनास (Nick Jonas) का यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "जब निक जोनास भारत में एंट्री करते हैं...नेशनल जीजू (#NationalJiju), हर चीज के लिए आपका धन्यवाद." बता दें कि निक जोनास जैसे ही वीडियो में एंट्री करते हैं, उन्हें देखकर लोग कहने लगते हैं, 'जीजा जी आ गए.' उनका यह वीडियो फिल्म 'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल (Jumanji: The Next Level )' का है. वीडियो में निक जोनास घोड़े पर सवार शानदार अंदाज में एंट्री करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें देख फिल्म के बाकी कलाकार भी खुश हो जाते हैं. 'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल (Jumanji: The Next Level )' की कहानी स्पेंसर, बेथनी, फ्रिज और मार्था की है, जो जुमांजी गेम की तरफ भी कभी न देखने का फैसला लेते हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) हाल ही में 'द स्काइ इज पिंक' (The Sky Is Pink) में नजर आई हैं. उनकी इस फिल्म में उनके साथ फरहान अख्तर, जायरा वसीम और रोहित शराफ ने भी अहम भूमिका निभाई है. इस फिल्म के जरिए प्रियंका चोपड़ा ने करीब 3 साल बाद बॉलीवुड में वापसी की है. द स्काइ इज पिंक के अलावा प्रियंका चोपड़ा ने 'फ्रोजन 2' (Frozen 2) के हिंदी वर्जन के लिए भी डबिंग की थी. इस फिल्म में वह पहली बार अपनी बहन परिणीति चोपड़ा के साथ नजर आई थीं.

