प्रियंका चोपड़ा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया Tweet, Video पोस्ट कर बोलीं- इतिहास तब बनता है, जब महिलाएं...

देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) सेलिब्रेट कर रहा है. इस मौके पर हर कोई देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आ रहा है. वहीं, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन सभी महिलाओं का जिक्र है, जिन्होंने समाज में बदलाव लाकर इतिहास रचा. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra Twitter) द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में अमृत कौर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, दुर्गावती देवी, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान विभूतियों को दिखाया गया है.

History is made when women take strides towards change. ????????

Happy #IndependenceDay ???????? #womeninhistory#changemakerspic.twitter.com/mk7Oz6ERRL