पति के साथ घर में कैद हैं प्रियंका चोपड़ा, बोलीं- हम सभी का जीवन पूरी तरह से उलट गया, देखें Video

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पॉप स्टार पति निक जोनास (Nick Jonas) ने सेल्फ-आइसोलेश में आठ दिन पूरे कर लिए हैं. ऐसे में अभिनेत्री ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने इस परिस्थिति को परेशान करने वाला बताया है. साझा किए गए वीडियो में प्रियंका कह रही हैं, "मुझे उम्मीद है कि आप सभी वहां सुरक्षित होंगे. मैं बस वहां आना चाहती हूं और आप सभी को हेलो बोलना चाहती हूं. यह सच में परेशान करने वाला वक्त है और हम सभी का जीवन पूरी तरह से उलट गया है. ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन यह है नहीं। निक और मैं बीते सप्ताह से घर में हैं और हमारे सेल्फ-आइसोलेशन का आठवां दिन हैं. हमारा शेड्यूल काफी रोमांचक होता था और हमारे आसपास लोग घिरे रहते थे और अचानक से बदली हमारी वास्तविकता ने हमें परेशान कर दिय.। मुझे यकीन है कि आप सभी को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा."

Join me tomorrow with Dr. Tedros and Maria Van Kerkhove from the @WHO , and Hugh Evans the CEO of @GlblCtzn on IG LIVE + Facebook at 12:30pm PST. Ask them all your questions about #Covid19 and get your answers straight from the source. Stay safe and see you tomorrow. pic.twitter.com/9SxG6t1V7r