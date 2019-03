बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet, लिखा- हार जीत मायने नहीं रखती, PM मोदी से वाराणसी में टक्कर लें प्रियंका गांधी...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) को लेकर माहौल गर्म है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) इन दिनों तूफानी अंदाज में चुनाव प्रचार में जुटे हैं. हर किसी की निगाहें पीएम नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच मुकाबले को लेकर टिकी हैं. हर कोई चाहता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को वाराणसी (Varanasi Lok Sabha Seat) में टक्कर दें. बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने तो अपने ट्विटर एकाउंट पर इस हसरत को जता भी दिया है और उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के बीच मुकाबला होता है तो यह टक्कर यादगार होगी.

I would love to see @priyankagandhi and @narendramodi face to face on Varansi seat. Haar Jeet doesn't matter. But it will be a best fight of #Election2019 Which will be remembered forever.

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Polls 2019) को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान ने Twitter पर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की टक्कर की इच्छा जताई है. KRK ने Twitter पर लिखा हैः 'मैं चाहूंगा कि प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी की टक्कर वाराणसी सीट पर हो. हार जीत मायने नहीं रखती. लेकिन यह Election 2019 का सबसे शानदार मुकाबला होगा, जिसमें हमेशा याद रखा जाएगा.' इस तरह कमाल खान ने ट्विटर पर इस शानदार मुकाबले को देखने की हसरत जता दी है, और वैसे भी सोशल मीडिया पर इस मुकाबले को लेकर काफी सरगर्मियां हैं.

