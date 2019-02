Pulwama Terror Attack पर बोले अनुपम खेर, 'बहुत हो गया, रुक जाओ वरना जनता सड़क पर...' - देखें Video

बॉलीवुड एक्टर व 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) में मनमोहन सिंह का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर (Anupam Kher) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पुलवामा आंतकी घटना (Pulwama Terror Attack) में शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुपम खेर ने भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. अनुपम खेर आतंकी घटना से बेहद दुखी और गुस्से में हैं. उनका कहना है कि 40 से ज्यादा सीआरपीएफ (CRPF) जवान शहीद हुए. कई सारे विचार मन में आ रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि सरकार आतंकियों को करारा जवाब देगी.

Feeling extremely sad and angry. More than 40 @crpfindia jawans martyred. Millions of thoughts in my mind. I hope The govt. deals with the terrorists befittingly. Also time for certain people in our own country who criticise the army to SHUT UP. pic.twitter.com/mZSgExsxQJ