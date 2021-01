दिलजीत दोसांझ को बर्थडे पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने दी बधाई, Tweet हुआ वायरल

पंजाबी सिंगर और एक्‍टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर फैन्स के साथ-साथ सेलेब्स भी उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं. दिलजीत दोसांझ एक जबरदस्त सिंगर तो हैं ही, साथ ही वह बेहतरीन एक्टर भी हैं. इस बार को वह हर बार साबित कर देते हैं. अब दिलजीत दोसांझ को जन्मदिन के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt. Amrinder Singh) ने बधाई दी है. सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Warm wishes to @diljitdosanjh on his birthday. May Waheguru bless you with a long, healthy & happy life.