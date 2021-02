रिहाना ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, पंजाबी सिंगर बोले- इसके लिए खरीदूंगा पटियाला शाही सूट और कोका...

जोरा रंधावा (Zora Randhawa Instagram) ने आगे लिखा, "वह केवल तुम हो रिहाना." जोरा के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें, रिहाना के लिए मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर ट्वीट किया है. मिया खलीफा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मानवाधिकार उल्लंघनों पर ये चल क्या रहा है? उन्होंने नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया है?!'

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtestpic.twitter.com/a5ml1P2ikU