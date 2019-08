BWF World Championship: पीवी सिंधु ने रचा इतिहास तो बॉलीवुड से यूं मिलीं बधाइयां...

खास बातें पीबी सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड जापान की खिलाड़ी को हराया फिल्म इंडस्ट्री से मिल रही हैं बधाइयां

बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने भारतीय खेलप्रमियों के लंबे इंतजार को आखिरकार खत्म कर दिया है. उन्होंने इतिहास रचकर वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है. खिलाड़ी ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. यह कारनामा करने वाली पीवी सिंधु भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. सिंधु (PV Sindhu) की जीत से जहां देश के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं वहीं बॉलीवुड में भी खुशी की लहर है.

पीवी सिंधु (PV Sindhu) की जीत की खुशी बॉलीवुड कलाकार अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जाहिर कर रहे हैं. शाहरुख से लेकर कोएना मित्रा तक हर कोई खिलाड़ी को जीत की बधाई दे रहा है. शाहरुख (Shah Rukh Khan) ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए तुम्हें बधाइयां. अपने टैलेंट से तुमने देश को गर्वित किया है. ऐसे ही इतिहास रचती रहो.'

Congratulations @Pvsindhu1 for winning the Gold at the BWF World Championships... Making us proud as a nation with your exceptional talent. Keep creating history! — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 25, 2019

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने भी पीवी सिंधु को जीत की बधाई दी.

First Indian to win gold at the #BWFWorldChampionships2019... @Pvsindhu1 what a terrific performance! Congratulations.. you go girl — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) August 25, 2019

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने ट्वीट करते हुए कहा, 'वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बधाइयां पीवी सिंधु. तुम्हारी जीत ने दुनिया के कोने-कोने में रह रहे हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है. तुम्हारा सफर काफी प्रेरणादायक रहा है. जय हो जय हिंद.'

Congratulations dearest @Pvsindhu1 for becoming the world champion. Your victory makes Indians all over the world so so proud. Thank you for giving us reasons to rejoice. Your journey is greatly inspirational. Jai Ho and Jai Hind. pic.twitter.com/SgXmGkB6qM — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 25, 2019

Finally!!!!!

Ladies and gentlemen , let's welcome the new world champion @Pvsindhu1 !!!!!

It's THE GOLD finally!!!!!!

#BWFWorldChampionships2019pic.twitter.com/7d1ic0y79o — taapsee pannu (@taapsee) August 25, 2019

बता दें पिछले दो साल लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु ने तीसरे साल में आखिरकार ये कारनामा कर दिखाया है. सिंधु ऐसा करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी हैं. ये मुकाबला 37 मिनट तक चला जो कि काफी दिलचस्प रहा.

