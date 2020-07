'प्यार तो होना ही था' फिल्म को हुए 22 साल पूरे, तो अजय देवगन काजोल को टैग कर बोले- असल जिंदगी के भी...

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) और काजोल (Kajol) की फिल्म 'प्यार तो होना ही था (Pyar Toh Hona Hi Tha)' को आज 22 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस वीडियो में काजोल और अजय देवगन (Ajay Devgn Twitter) की शूटिंग के दौरान की पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में 'प्यार तो होना ही था' बज रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए अजय देवगन ने काजोल को अपने ट्वीट में टैग किया. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "रील और असल जिंदगी के भी 22 साल."

22 years in real and reel.

Pyaar To Hona Hi Tha ????????????????@itsKajolDpic.twitter.com/TKmVfRiU8h