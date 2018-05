Raazi Box Office Day 17: 100 करोड़ के क्लब में शामिल आलिया भट्ट की 'राजी', बनाए ये रिकॉर्ड्स

It’s cr and counting... #Raazi continues to be a STRONG FORCE at the BO... #IPL finals [Sun] did affect the biz, but the [third] weekend total is HEALTHY... [Week 3] Fri 2.25 cr, Sat 4.20 cr, Sun 4.42 cr. Total: ₹ 102.50 cr. India biz.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की हालिया रिलीज फिल्म Raazi ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म साल 2018 की चौथी 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनकर उभरी है. साथ ही यह बॉलीवुड की दूसरी वुमन सेंट्रीक फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपये बटोरे हैं. इतना ही नहीं, ' राजी ' 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली आलिया भट्ट की तीसरी फिल्म बन गई है.आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर 'राजी' 11 मई को रिलीज हुई थी. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, तीसरे वीकएंड तक फिल्म ने 102.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है. रविवार को आईपीएल फाइनल मुकाबला होने के बावजूद फिल्म के खाते में 4.42 करोड़ रुपये आए. बता दें, 'राजी' ने पहले हफ्ते 56.59 करोड़, दूसरे हफ्ते 35.04 करोड़ और तीसरे वीकएंड पर 10.87 करोड़ रुपये कमाए है.

Alia Bhatt and ₹ 100 cr Club... Note: Lifetime biz #2States ₹ 102.13 cr #BKD ₹ 116.68 cr #Raazi ₹ 102.50 cr [17 days; still running] #Raazi is expected to emerge the highest grosser of Alia Bhatt, surpassing *lifetime biz* of #2States and #BKD . India biz.

#Raazi is the second heroine-centric film to cross ₹ 100 cr mark, after #TanuWedsManuReturns... However, #TWMR was a franchise, so it had a huge advantage... #Raazi is the first one to achieve the milestone without the tag of a franchise or commercial trappings... India biz.