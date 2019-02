Rahul Gandhi Biopic Video: राहुल गांधी की बायोपिक का टीजर रिलीज, सोनिया, राजीव और प्रियंका आए नजर

खास बातें राहुल गांधी की बोयोपिक का टीजर रिलीज इस टीजर की शरुआत इंदिरा गांधी की हत्या से होती इस फिल्म में राहुल गांधी के महत्वपूर्ण पहलुओं को दिखाया जाएगा.

लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में बड़े पर्दे पर पॉलिटिकल ड्राम फिल्में रिलीज होने लगी हैं. अब खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के जीवन पर बायोपिक बनने जा रही है. इस फिल्म का नाम 'माय नेम इज रागा' (My Name Is Raga) होगा. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर बनने वाली इस फिल्म का टीजर भी यूट्यूब (YouTube) पर रिलीज कर दिया गया है. इस टीजर की शुरुआत भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की हत्या से होती है. इस टीजर में देखा जा सकता है इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर बन रही इस फिल्म 'माय नेम इज रागा' (My Name Is Raga) की टीजर का समापन आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले से हो जाता है.

रितेश देशमुख ने हेलीकॉप्टर में लगाया घर का पंखा, फिर हुआ ऐसा खतरनाक हादसा- देखें Video

देखें टीजर:

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के जीवन पर बन रही फिल्म 'माय नेम इज रागा' (My Name Is Raga) में उनके बचपन से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक की पूरी कहानी दिखाई जाएगी. इस फिल्म में राहुल गांधी के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी दिखाया गया. फिल्म में राहुल गांधी के पॉलिटिकल विवादों को भी दिखाने की कोशिश की गई. राहुल गांधी पर बन रही इस फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन रुपेश पॉल ने किया है. फिल्म में एक्टर अश्विनी कुमार (Ashwini Kumar) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भूमिका निभा रहे हैं जबकि हिमंत कपाडिया (Hemant Kadia) पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के रोल में नजर आएंगे.

Sapna Choudhary Video: सपना चौधरी ने इस लड़की से किया इश्क का इजहार, बोलीं- एक भोली-सी लड़की है जिसे मैं प्यार...

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को इस फिल्म के टीजर में देखा जा सकता है कि इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) को गोली लगने के बाद वो अपने पिता राजीव गांधी से बड़ी मासूमियत से पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या आपको भी गोली मार दी जाएगी. राजीव गांधी उनके इन बातों को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं. 'माय नेम इज रागा' (My Name Is Raga) के टीजर में यह भी देखा जा सकती है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) राहुल गांधी से कहते हैं कि अब समय आ गया है जब तुम जिम्मेदारी संभालो.

रजनीकांत की बेटी सौंदर्या के प्री-वेडिंग रिसेप्शन की Photo हुईं Viral, यूं दिखीं Thalaivar की लाडली

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इस फिल्म में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कड़े सवालों का जवाब भी देते नजर आएंगे. राहुल गांधी के अलावा पीएम मोदी की भी बायोपिक बन रही है, जिसमें विवेक ओबेरॉय उनकी भूमिका में हैं. राहुल गांधी और पीएम मोदी से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर बायोपिक रिलीज हुई थी, जिसमें अभिनेता अनुपम खेर उनके किरदार में थे. यह फिल्म संजय बारू की किताब पर आधारित 'द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर बेस्ड थी.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...