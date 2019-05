राहुल गांधी को लेकर शोभा डे ने किया ट्वीट, बोलीं- रहें या जाएं की फर्क पैंदा? चौकीदारों को...

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अध्यक्ष पद को छोड़ने पर अड़े हुए हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर जोरदार रिएक्शन आ रहे हैं. साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) भी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को इस्तीफा न देने की सलाह दे चुके हैं. सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस कदम को लेकर आ रहे रिएक्शन में एक नाम राइटर शोभा डे का भी जुड़ गया है. शोभा डे (Shobhaa De) ने अपने चिर-परिचित अंदाज में ट्वीट किया है और शोभा डे (Shobhaa De) के इस ट्वीट को सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा भी जा रहा है.

Whether Rahul Gandhi stays or goes - ki farak penda? Let him go, na? Agree with him - absolutely no U-turn. Time for a vaccy. A permanent one. He has earned it. Let the chowkidars do their job. India is watching!