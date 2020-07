राजस्थान के राजनैतिक संकट पर इस एक्टर ने कसा तंज, बोले- कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ...

बॉलीवुड डायरेक्टर का राजस्थान में सियासी घमासान पर निशाना, बोले- महामारी और आर्थिक संकट के बीच नेता...

इस एक्ट्रेस ने अपने सुपरस्टार ससुर के साथ मिलकर लगाया कढ़ी पत्ते का पौधा, Video हुआ वायरल

मशहूर बिजनेसमैन और एक्टर सुहेल सेठ (Suhel Seth) ने राजस्थान के सियासी घमासान पर (Rajasthan Government Crisis) तंज कसते हुए ट्वीट किया है, 'कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ.' इस तरह उन्होंने सचिन पायलट की बीजेपी से करीबियों को लेकर तीखा व्यंग्य कसा है तो इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने के बाद बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर भी इशारा किया है.

There is a pandemic. There is a grave economic crisis. There is a military crisis. Yet politicians are busy horse-trading, toppling governments, creating unrest and basically NOT GIVING A DAMN. Are these leaders? Are they really serving the public?