Soundarya Rajinikanth Marriage: सौंदर्या की शादी में Thalaivar का दिखा अनोखा अंदाज, Video और Photo हुईं वायरल

सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की बेटी सौंदर्या रजनीकांत (Soundarya Rajinikanth) की शादी इन दिनों सुर्खियों में हैं. सौंदर्या रजनीकांत की संगीत और मेहंदी सेरमनी शनिवार को हो चुकी है और इस खुशी के मौके पर थलैवा (Thalaivar) रजनीकांत का एकदम अलग ही अंदाज देखने को मिला. रजनीकांत (Rajinikanth) ने बेटी सौंदर्या की जिंदगी के खुशी भरे पल पर डांस फ्लोर पर जमकर हंगामा मचाया और उन्होंने बेटी की शादी की खुशी में जमकर डांस किया. रजनीकांत (Rajinikanth) का ये डांस वीडियो (Dance Video) सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहा है और इस वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है.

Tamil Nadu: Newly married couple Soundarya Rajinikanth and Vishagan Vanangamudi, the two tied knot at The Leela Palace hotel in Chennai today. pic.twitter.com/2Vo6N8KTiK

सौंदर्या रजनीकांत की शादी चेन्नई में हो चुकी है और शादी की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सौंदर्या रजनीकांत की शादी की तस्वीरें जारी कर दी हैं.

सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) के फैन क्लब ने बेटी सौंदर्या रजनीकांत (Soundarya Rajinikanth) की शादी से जुड़े समारोह के डांस वीडियो को पोस्ट किया है.

सौंदर्या रजनीकांत (Soundarya Rajinikanth) की शादी विशगन वनगमुडी (Vishagan Vanangamudi) से हो रही है. फैन क्लब ने रजनीकांत का शानदार वीडियो पोस्ट किया है, और इसमें वे धमाकेदार अंदाज में नजर आ रही हैं.

यही नहीं, सौंदर्या रजनीकांत के विवाह समारोहों से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं.

Blessed & grateful beyond words !!!! The three most important men in my life ... my darling father ... my angel son ... and now you my Vishagan pic.twitter.com/v7Ra32oiYe