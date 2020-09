रजनीकांत के फैन ने बताई अंतिम इच्छा तो थलाइवा ने कर डाला यह वादा

आगे इस ट्वीट में लिखा- तमिलनाडु के लोगों को एक अद्भुत नेता, पिता और आध्यात्मिक गुरु आपके रूप में मिले. आप ही हैं जो यहां के लोगों की मदद कर सकते हैं और ऐसा माहौल दे सकते हैं. जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब वर्ग के सबसे गरीब व्यक्ति की मूल आय 25000 रु हो. मुझे इस बात का काफी दुख है कि जब इस राज्य की सत्ता संभालेंगे उस वक्त मैं जिंदा नहीं रहूंगा.

फैंस के इस इमोशनल संदेश को पढ़ते ही रजनीकांत (Rajinikanth) ने उनके लिए एक ऑडियो नोट भेजा. उन्होंने कहा, "मुरली, मैं रजनीकांत बोल रहा हूं. तुम्हें कुछ नहीं होगा बच्चे. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा. तुम ठीक हो जाओ और जल्द ही घर आओ. तुम्हारे ठीक होने और घर आने के बाद, तुम अपने पूरे परिवार के साथ मेरे पास आना मैं तुमसे मिलूंगा. हिम्मत करो बच्चे.' रजनीकांत के इस दरियादिली से उनके दूसरे फैंस भी भावुक हो गए. और सोशल मीडिया पर ट्वीट की बाढ़ आ गई.

#ரசிகனின்_அன்புத்தலைவன்_ரஜினி



The concern that Rajini sir have for his fans is pure Am a Proud #Thalaivar#Rajinikanth sir fan ????????????