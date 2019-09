अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने का हुआ ऐलान तो रजनीकांत का यूं आया रिएक्शन

खास बातें अमिताभ बच्चन को मिला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड बॉलीवुड से यूं आया रिएक्शन रजनीकांत ने कही ये बात

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को अब भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान 'दादा साहेब फाल्के अवार्ड (Dada Saheb Phalke Award)' से सम्मानित किया जाएगा. इस बात की जानकारी खुद पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है. हाल ही में, प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, 'लेजेंड अमिताभ बच्चन जिन्होंने दो पीढ़ियों का मनोरंजन किया है, उन्हें बाबा साहब फाल्के के लिए चुना गया है. पूरा देश और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात से काफी खुश है. मेरी तरफ से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं.' जैसे ही अमिताभ बच्चन को अवॉर्ड देने की घोषणा हुई, तो बॉलीवुड से ट्वीट आने लगे. रजनीकांत, करण जौहर और मधुर भंडारकर ने अमिताभ बच्चन को बधाई दी है. रजनीकांत ने ट्वीट में लिखा है कि आप इस सम्मान को डिजर्व करते हैं.

Congratulations dear @SrBachchan ji !!! You richly deserve this commendable honour !!!! #DadaSahebPhalkeAward — Rajinikanth (@rajinikanth) September 24, 2019

The most inspiring legend of Indian Cinema!!!! He is a bonafide rock star!!! I am honoured and proud to be in the Era of AMITABH BACHCHAN! The prestigious #DadaSahebPhalkeAward to @SrBachchanhttps://t.co/wPepdsbugL — Karan Johar (@karanjohar) September 24, 2019

Congratulations to the legend @SrBachchan for the prestigious #DadaSahebPhalkeAward. You have entertained, inspired generations with your exhilarating Performances. Wishing you more success and happiness. — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) September 24, 2019



अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को मिलने वाले इस सम्मान को लेकर अब बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी उन्हें बधाइयां दे रहें हैं. हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर ने ट्वीट करके अमिताभ बच्चन को बधाई दी. करण जौहर (Karan Johar) ने कहा 'भरतीय सिनेमा के सबसे प्रेरणादायक लीजेंड. वो एक रॉकस्टार हैं. मैं उनकी सदी में जन्म लेकर काफी गर्व महसूस कर रहा हूं.'

There is no mention of Indian cinema without this Legend! He has redefined cinema with every role & deserves every accolade for his innumerable contributions! Congratulations @SrBachchan! #DadaSahebPhalkeAwardhttps://t.co/sBJ7aHlGCI — Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 24, 2019

अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने भी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को बधाई देते हुए लिखा 'भारतीय सिनेमा का इस लेजंड के बिना जिक्र ही नहीं हो सकता. उन्होंने अपने हर किरदार के साथ सिनेमा को रीडीफाइन किया है. भरतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए वह प्रशंसा के हकदार हैं! बधाई!'