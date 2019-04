Darbar First Look: रजनीकांत की ‘दरबार’ का धमाकेदार पोस्टर रिलीज, इस अंदाज में दिखे Thalaivar

सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की अगली फिल्म ‘दरबार' का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. 'दरबार' में रजनीकांत (Rajinikanth) का धमाकेदार अंदाज नजर आ रहा है. 'दरबार' को पहले 'Thalaivar 167' टाइटल दिया गया था. रजनीकांत की 'दरबार' का फर्स्ट लुक (Darbar First Look) पोस्टर से ऐसा इशारा मिल रहा है कि डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदास (A R Murugadoss) की फिल्म पुलिस पर आधारित हो सकती है. लेकिन पोस्टर से यह इशारा मिल रहा है कि रजनीकांत इस बार बहुत ही जोरदार धमाका करने जा रहे हैं क्योंकि पोस्टर में बंदूकों से लेकर पुलिस बेल्ट, टोपी और पुलिस डॉग तक नजर आ रहा है. फिर रजनीकांत (Rajinikanth) का स्टाइल भी कुछ कम कमाल का नहीं है.

Here you go guys!!! The first look of our very own Thalaivar in #Darbar@rajinikanth@LycaProductions#nayanthara@santoshsivan@anirudhofficial#sreekarprasad#pongal2020pic.twitter.com/SQesHjoNvh