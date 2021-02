राजीव कपूर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए शाहरुख खान और आलिया भट्ट, Photos

एक्टर राजीव कपूर (Rajiv Kapoor) के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है. केवल 58 साल की उम्र में एक्टर राजीव कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया. बता दें, राजीव कपूर (Rajiv Kapoor Died) की मृत्यु हार्टअटैक के आने से हुई. एक्टर के निधन के बाद परिवारवालों को गहरा सदमा पहुंचा है. उनके यूं अचानक चले जाने से बॉलीवुड में शोक पसर गया है. वहीं, एक्टर के अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू हो गई है. उनकी अंतिम यात्रा में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और चंकी पांडेय समेत कई बड़े सितारे नजर आए.

Mortal remains of actor Rajeev Kapoor being taken for last rites in Mumbai pic.twitter.com/tYDlFCM6ca