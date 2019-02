आतंकी कैंपों पर IAF की कार्रवाई के बाद रजनीकांत ने किया धमाकेदार Tweet...

भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) की एलओसी (Loc) पार आतंकी कैंपों (Terrorist) पर की गई कार्रवाई के बाद पूरे देश में उत्साह है. भारतीय वायुसेनाने पुलवामा हमले (Pulwama Attack) का बदला सिर्फ दो हफ्तों के अंदर ही ले लिया. भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई के बाद फिल्मी सितारे भी भारतीय वायुसेना (Indian AirForce) की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar), अजय देवगन (Ajay Devgn), सलमान खान (Salman Khan) के बाद अब इस लिस्ट में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) का भी नाम जुड़ गया है. रजनीकांत ने भारतीय वायुसेना (Indian AirForce) को लेकर ट्वीट किया, 'ब्रैवो इंडिया'.

रजनीकांत (Rajinikanth) के अलावा बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने भी ट्वीट के माध्यम से भारतीय वायुसेना (Indian AirForce) की जमकर सराहना की. उन्होंने ट्वीट किया, "भारतीय वायुसेना के जज्बे को सलाम. जय हिंद.' इससे पहले चेतन भगत ने ट्वीट कर कह था कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे बल्कि कॉलर से पकड़कर मारेंगे. चेतन भगत का यह ट्वीट खूब वायरल हुआ था. अजय देवगन और अक्षय कुमार ने भी अपने-अपने अंदाज में भारतीय वायुसेना की तारीफ की है.

Salute to the #IndianAirForce for their indomitable spirit in keeping our country safe! Let us all pray for their safety. Jai Hind ????????