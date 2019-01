गले की सर्जरी के बाद राकेश रोशन ने दिया ये मैसेज, ऋतिक रोशन ने PM मोदी को दिया था ये जवाब

दिग्गज अभिनेता-फिल्म निर्माता राकेश रोशन का कहना है कि उनके गले के कैंसर की सर्जरी कराने के बाद अब 'सब ठीक है' और वह एक-दो दिन में घर लौट आएंगे. राकेश की मंगलवार को यहां एक अस्पताल में सर्जरी हुई. वहीं, सर्जरी के बाद बुधवार की सुबह उन्होंने प्रतिक्रिया तौर पर एक संदेश में कहा, "मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं, आभार. सर्जरी हो गई है और सब ठीक है. भगवान महान हैं. मैं शुक्रवार या शनिवार को घर वापस लौटने जा रहा हूं." 'कृष' के निर्माता के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया, "कैंसर का पता लगने के बाद से राकेशजी प्रफुल्लित रहे हैं और इस झटके के बाद भी बिल्कुल परेशान नहीं हुए. सर्जरी के दौरान उनकी पत्नी, भाई (संगीतकार राजेश रोशन), बेटा ऋतिक और बेटी सुनैना उनके करीब ही मौजूद रहे और सर्जरी कामयाब रही. इस सप्ताह के अंत तक उनके घर आने की उम्मीद है."

सारा अली खान के 'सोनू' ने पोस्ट की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, बॉलीवुड स्टार्स ने यूं उड़ाया मजाक.. पढ़ें रिएक्शन

Thank you Sir for your concern and good wishes. I am very happy to inform that according to the doctors his surgery has gone off well. https://t.co/BS42lCy0Kn