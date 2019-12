बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने छात्रों को लेकर किया ट्वीट, बोलीं- मेरा दिल रो रहा है और...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) में पुलिस कार्रवाई और नागरिकता (संशोधन) कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ सोमवार को देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए. जामिया (Jamia Students) के छात्रों के समर्थन में आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईएम अहमदाबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरू, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और आईआईएम बेंगलुरू के छात्र भी आ गए हैं. यहां तक कि बॉलीवुड कलाकारों ने भी जामिया के छात्रों का खूब समर्थन किया. बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) ने छात्रों के लिए ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा दिल रो रहा है.

Freedom of speech,freedom of expression,freedom of choice . Really makes me wonder if these are just for textbooks or do we really respect the rights of citizens in a democracy like ours My heart goes out to the students in Delhi.Violence isn't the solution.Where are we headed ?